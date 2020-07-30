В России средние цены на бензин за неделю выросли на шесть копеек

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 июля 2020 года выросли на шесть копеек и составили 45,6 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на четыре копейки - до 43,06 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на восемь копеек - до 46,77 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на шесть копеек и составила 52,69 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на две копейки - до 48,03 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин был зафиксирован в 40 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен в Магадане - на 1,6%. При этом снижение цен наблюдалось в семи субъектах, наибольший в Симферополе - на 0,4%.

В Москве за отчетный период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля за литр, Аи-95 - от 41,9 до 49,99 рубля, Аи-98 - от 49,99 до 55,19 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,8 до 44,11 рубля за литр, Аи-95 - от 45,3 до 48,26 рубля, Аи-98 - от 53 до 54,89 рубля.

Общий объем производства бензина в РФ с 20 по 26 июля снизился на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 788,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 4,4% - до 1 млн 524,2 тыс. тонн.