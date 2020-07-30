В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и Росатома

ТАСС, 30 июля. Сарапульский завод "Элеконд" (Удмуртия) запустил серийное производство чип-конденсаторов для различной электроники, основными потребителями изделий станут предприятия Российских железных дорог и госкорпорации "Росатом". Новое оборудование, необходимое для создания конденсаторов, закупили благодаря льготному займу в Фонде развития промышленности (ФРП).

"С привлечением льготного займа предприятие запустило серийное производство алюминиевых конденсаторов вертикальной чип-конструкции для поверхностного монтажа. Основными потребителями продукции станут предприятия РЖД, Роскосмоса, "Росатома", МЧС, радиоэлектронной, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей промышленности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ФРП.

Отмечается, что производимые устройства позволяют накапливать, хранить энергию, сглаживать пульсации токов. Их используют для преобразования напряжений в электронике, источниках питания, светотехнике, робототехнике, системах управления, в медицинском, нефтегазовом оборудовании, а также в железнодорожной автоматике и оборудовании аэропортов. В отличие от зарубежных аналогов, сарапульские конденсаторы имеют в том числе более широкий диапазон рабочих температур - от минус 60 до плюс 105 градусов. Срок их службы достигает 25 лет.

ФРП предоставил предприятию льготный заем в размере 280 млн рублей под 5% годовых на закупку производственного оборудования. Общий бюджет проекта модернизации составил почти 500 млн рублей.

"Благодаря поддержке Фонда развития промышленности мы смогли закупить новое высокопроизводительное оборудование и освоить современные технологии производства. Теперь на этом оборудовании мы наладили выпуск продукции, которая отвечает всем международным стандартам и требованиям. Это позволит нам в ближайшем будущем расширить географию поставок и выйти на новые рынки сбыта", - цитирует пресс-служба ФРП заместителя гендиректора "Элеконда" Владимира Конышева.

Фонд развития промышленности предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных в том числе на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов. Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ.