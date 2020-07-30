Швейцарская ABB запускает облачную аналитическую платформу на базе Microsoft Azure

ТАСС. 30 июля. Швейцарская компания ABB, специализирующаяся на разработке решений в области электротехники, энергетического машиностроения и IТ, запустила аналитическое программное обеспечение для интеграции данных на базе облачной платформы Microsoft Azure. Об этом сообщил новостной портал Microsoft.

"Мы считаем, что внедрение передовых технологий анализа данных в энергетической и сопутствующих ей отраслях требует эффективной интеграции существующих систем с новыми платформами для последующей автоматизации рабочих процессов. Внедрение платформы Ability Genix Suite позволит создать высокую ценность для клиентов и повысить качество обработки данных", - сказал директор по цифровым технологиям в области промышленной автоматизации компании ABB Раджей Рамачандран.

ABB Ability Genix Analytics and AI Suite - это масштабируемая аналитическая платформа, включающая предварительно встроенные приложения и сервисы для работы с операционными и инженерно-техническими данными. Она позволяет собирать, обрабатывать и интерпретировать аккумулируемую информацию для принятия бизнес-решений в области повышения операционной эффективности и управления активами. Решение дает возможность интегрировать и анализировать потоки информации из разных функций и подразделений предприятия в единую аналитическую модель для получения наиболее полной картины, отражающей текущее положение дел.

Благодаря широкой библиотеке приложений, пользователи платформы могут выбирать оптимальные для них варианты аналитической отчетности в зависимости от бизнес-задач. Кроме того, платформа задействует алгоритмы искусственного интеллекта и может быть развернута как с помощью облачных серверов Microsoft Azure, так и локально.

Согласно оценкам аналитиков, зачастую компании используют только 20% генерируемых данных, тем самым упуская существенный пласт информации о процессах. Ожидается, что использование новой платформы позволит решить эту проблему.