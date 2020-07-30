Правительство Петербурга увеличит долю малого бизнеса в госзакупках до 32,5% к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует увеличить долю субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в государственных закупках с 15% до 32,5% к 2024 году. К концу 2020 года этот показатель планируется довести до 23,5%, сообщил ТАСС в четверг председатель комитета по государственным закупкам Санкт-Петербурга Александр Жемякин.

"Мы планируем увеличить долю субъектов малого и среднего предпринимательства при заключении государственных контрактов до 23,5% к 2020 году и до 32,5% к 2024 году прежде всего с помощью ключевых показателей эффективности (KPI), устанавливаемых для городских организаций", - рассказал агентству председатель комитета в кулуарах IV Санкт-Петербургского международного онлайн-форума контрактных отношений "Малое и среднее предпринимательство в условиях пандемии".

Доля МСП в государственных закупках является одним из элементов KPI, по которым оценивается работа бюджетных организаций Санкт-Петербурга. По словам Жемякина, этот показатель поспособствует повышению уровня участия малого и среднего бизнеса в реализации госконтрактов до запланированных 32,5%. Помимо ключевых показателей эффективности, для увеличения доли МСП в закупках планируется упростить условия их проведения по 223-ФЗ благодаря внедрению в них норм 44-ФЗ (закупки для федеральных и муниципальных бюджетных учреждений). Последний закон предусматривает сравнительно большее количество способов закупок и строго регулирует все этапы сделки в отличие от 223-ФЗ, который устанавливает только общие принципы закупок для заказчиков.

В мае этого года пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга также сообщала, что для повышения доли закупок у предприятий МСП будут разработаны и заключены соглашения между правительством Санкт-Петербурга и крупнейшими государственными корпорациями, а также естественными монополиями.