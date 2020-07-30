Помпео: решение о включении трубопроводов РФ под действие закона о санкциях принял Трамп

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Решение о включении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год.

"Президент принял решение изменить эти положения. Это была моя рекомендация, но президент был полностью согласен с этим изменением", - сказал он.

По утверждению госсекретаря, все компании, участвующие в проекте "Северный поток - 2", "понимают непосредственную опасность для них в случае продолжения работ по строительству трубопровода". "Мы продолжаем надеяться на то, что те, у кого есть возможность быстро достроить этот трубопровод, не смогут это сделать или решат не делать так из-за санкций", - добавил он.

По утверждению Помпео, США стремятся к тому, чтобы "у Европы были реальные, безопасные и стабильные источники энергетических поставок, которые не могут быть отключены в случае, если Россия решит так сделать". "Мы думаем, что "Северный поток - 2" опасен в этом отношении, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этот трубопровод не угрожал Европе", - заявил он.

Ранее госсекретарь сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

"Северный поток" и закон CAATSA

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") был принят в США в 2017 году. Он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.