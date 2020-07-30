Мосбиржа 24 августа запустит торги акциями иностранных эмитентов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московская биржа 24 августа начнет торги акциями иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, говорится на сайте торговой площадки. Ранее Мосбиржа планировала запустить торги иностранными акциями 17 августа.
"24 августа 2020 года Московская биржа начнет торги акциями иностранных эмитентов - инвесторам станут доступны сделки с 20 бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500", - сообщает торговая площадка.
На втором этапе, предварительно в четвертом квартале текущего года, список торгуемых иностранных акций будет расширен до 50.