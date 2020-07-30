Российский рынок акций ушел в коррекционное снижение под давлением внешней конъюнктуры

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение после беспрерывного роста на протяжении нескольких торговых сессий. Так, индекс Мосбиржи снизился на 1,23%, до 2882,63 пункта, РТС - на 2,66%, до 1232,35 пункта. Доллар к рублю к 19:25 мск вырос на 1,3%, до 73,51 рубля, евро - на 1,32%, до 86,73 рубля.

Активизации продаж на российском рынке акций способствовало резкое ухудшение внешней конъюнктуры. "Так, негативные настроения в российских бумагах поддержала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка 3%, отступив ниже $42,5 за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 4%, а в США после первых часов торгов снижение Dow Jones и S&P 500 составило 1,5% и 1,2% соответственно", - пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Ухудшению настроений способствовала риторика американского Федрезарва, который 29 июля ожидаемо сохранил ключевую ставку без изменений, подтвердив при этом свое намерение использовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики. "Вместе с тем, участники торгов получили сигнал о том, что регулятор видит серьезные среднесрочные риски, связанные с повторным ростом заболеваемости COVID-19, и, кроме того, считает вероятным длительное восстановление экономики США после пандемии", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Помимо прочего, заявление в пресс-релизе ФРС о том, что покупки государственного и ипотечного долга продолжатся в прежних темпах, фактически отражает завершение активной фазы QE, поскольку эти темпы в последние недели стали близки к нулевым, добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

В списке лидеров снижения сегодня на российском фондовом рынке - вчерашние фавориты. Это, в том числе "Россети" и "Полюс золото". "В золоте и правда наметилась коррекция с последующей консолидацией, чтобы далее покупки были более продуктивными. Бумаги "Ленты" также снизились на 3% после фазы роста. В плюсе удержались акции ТМК и "Акрона", которые ранее уже выступали в роли защитных бумаг и неплохо себя показали", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 31 июля

По мнению Александра Осина, с учетом внешних рисков возможным представляется снижение российского рынка акций на завтрашних торгах. "Сравнительно высоки, с учетом ухудшившегося информационного фона, и шансы снижения российского рынка по итогам следующей недели", - добавил он.

На настроения инвесторов может повлиять публикация июльских PMI деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая, объема розничных продаж Германии в июне, данных по инфляции в еврозоне за июль, полагает Александр Бахтин.

Индекс Мосбиржи, по оценкам "БКС Премьер", может завершить неделю в диапазоне 2860-2900 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 72,8-74,2 рубля.

Целевые диапазоны "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару составляют 2820-2905 пунктов и 72,60-74,5 рубля соответственно.