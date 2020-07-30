Власти Сарапула будут настаивать на расторжении концессии с ГЭК

ИЖЕВСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти города Сарапула (Удмуртия) не согласились на мировое соглашение с Губахинской энергетической компанией по делу о разрыве концессионного соглашения на эксплуатацию компанией коммунальных сетей города. Об этом ТАСС сообщил глава города Александр Ессен.

Ранее между муниципалитетом и предприятием было заключено концессионное соглашение на обслуживание коммунальных сетей на 15-летний срок. В декабре 2019 года власти Сарапула, в котором проживают около 100 тыс. человек, начали через суд добиваться разрыва концессионного соглашения с Губахинской энергетической компанией, которая, по мнению руководства города, не исполнила требования договора. Так, в объекты не было вложено около 18 млн инвестиций. В июле 2020 года суд, согласно данным картотеки дел, предложил сторонам принять меры к заключению мирового соглашения.

"Это ответчик просил заключить мировое соглашение, мы отстаиваем позицию и идем до конца, то есть до решения суда в нашу пользу. Идеальный для нас вариант, чтобы коммунальные сети были в руках надежного партнера, которого мы будем искать, чтобы он выполнял все свои обязательства", - сказал Ессен.

Он также отметил, что ГЭК просила перенести выполнение некоторых условий концессии на более поздние периоды. По словам Ессена, сейчас город готовится к зиме, предпосылок к срыву отопительного сезона нет. "Подготовка ведется ГЭКом и другими теплоснабжающими организациями, все идет по плану, сомнения нет, что город к зиме мы подготовим", - добавил собеседник агентства.

Дело по факту злоупотребления полномочиями

В начале сентября 2019 года в Удмуртии было возбуждено дело по факту злоупотребления полномочиями при осуществлении расчетов за топливно-энергетические ресурсы в Губахинской энергетической компании. По данным прокуратуры региона, должностные лица из числа руководителей энергокомпании, получив от населения и юридических лиц деньги за оказанные услуги теплоснабжения, распорядились ими по своему усмотрению, допустив образование задолженности за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" на сумму более 100 млн рублей.

Глава города позднее сообщил, что концессионер не исполнял соответствующих обязательств по договору, в том числе не вложил 18 млн рублей инвестиций в объекты. В декабре 2019 года власти Сарапула начали процесс расторжения концессии через суд.

ООО "Губахинская энергетическая компания" - частная компания, работающая в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, занимающаяся обеспечением теплом, горячей водой, паром и электрической энергией в городах как жителей, так и промышленных предприятий. В ее состав входят Кизеловская ГРЭС (Пермский край, мощностью 23,6 МВт) и Сарапульская ТЭЦ (Республика Удмуртия, 10 МВт).