В Airbus пообещали минимизировать сокращение рабочих мест в Испании

Премьер-министр королевства Педро Санчес встретился с главой Airbus Гийомом Фори. "Airbus берет на себя обязательство продвигать следующие инициативы: минимизация влияния на рабочие места в Испании и поиск формул и решений для заводов с меньшей рабочей нагрузкой, учитывая их местоположение, - отмечается в пресс-релизе. - Обе стороны согласились начать серию инициатив по укреплению сектора и его вспомогательных отраслей".

Ранее компания объявила, что намерена сократить 15 тыс. рабочих мест к концу лета 2021 года из-за сложностей, вызванных распространением коронавируса. Как уточнили в Airbus, сокращение затронет примерно 5 тыс. рабочих мест во Франции, 5,1 тыс. - в Германии, 900 - в Испании, 1,7 тыс. - в Великобритании и 1,3 тыс. - в других странах. В компании указали, что воздушные перевозки не вернутся к докризисным показателям до 2023 года, или даже до 2025 года, в связи с чем Airbus и приходится идти на такие меры.