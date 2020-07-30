Коми получит вторую дотацию из резервного фонда России на 2,1 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 30 июля. /ТАСС/. Республике Коми выделена дополнительная дотация из резервного фонда РФ объемом более 2,1 млрд рублей. Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности бюджета региона, на частичную компенсацию потерь в связи с пандемией, сообщил в четверг врио главы Коми Владимир Уйба.

"Республика Коми получит дополнительную дотацию из федерального бюджета объемом более 2 млрд 100 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Деньги выделены в связи с пандемией из резервного фонда правительства и направлены на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Как уточнили ТАСС в Минфине региона, это второй транш финансовой помощи регионам, которым суммарно выделено 100 млрд рублей. Первый транш в размере 100 млрд рублей Минфин России перечислил в конце мая 56 субъектов РФ, для оперативной поддержки бюджетов тех регионов, которые столкнулись со снижением доходов по итогу первого квартала этого года. Тогда Коми получила 1,9 млрд рублей.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 30 июля в Коми подтверждено 5 259 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 38 случаев. Выздоровели 3 918 человек, умерли 50.