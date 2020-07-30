Французский регулятор оштрафовал энергокомпанию EDF на €5 млн за ложные данные по АЭС

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) приняло в четверг решение оштрафовать основную энергокорпорацию страны lectricit de France (EDF) на €5 млн. Как говорится в заявлении биржевого регулятора, это сделано в наказание за распространение EDF в 2014 году ложных сведений относительно финансирования строительства АЭС Хинкли-Пойнт в графстве Сомерсет, расположенном в юго-западной части Великобритании.

Также отдельный штраф в €50 тыс. наложен на возглавлявшего тогда корпорацию Анри Прогльо, находившегося на посту президента-генерального директора. Доказано, что он был в курсе содержания данного коммюнике компании и одобрил его распространение.

Британский филиал EDF ведет с декабря 2018 года строительство третьей очереди функционирующей с 1967 года британской АЭС. Она должна состоять из двух реакторов типа EPR с водой под давлением. В строительстве участвуют французская корпорация ядерных технологий Areva (новое название - Orano) и британские компании, в частности машиностроительная компания Rolls-Royce. В октябре 2013 года к проекту присоединились китайские ядерные корпорации CGN и CNNC.

Вопрос о финансировании проекта долгое время не удавалось решить, что мешало началу его осуществления. При этом стоимость проекта возросла с начальных €16 млрд евро более чем до €20 млрд. А срок начала выработки первого промышленного тока был отодвинут с 2017 сначала до 2021 года, а затем на 2023 год.

Ложные данные

В октябре 2013 года EDF сообщила, что заключила соглашение с британским правительством относительно основных принципов финансирования и коммерческой эксплуатации станции. В частности, британская сторона брала на себя обязательство выступить гарантом финансирования проекта.

"Однако в коммюнике от 8 октября 2014 года EDF, сообщая об одобрении проекта Европейской комиссией, рассмотревшей вопрос о госфинансировании, проинформировала рынки о том, что якобы основные элементы договоренности от 2013 года остаются в силе. <...> Утверждение о том, что ничто не изменилось, было ложной информацией, направленной на сохранение анормально высокого, искусственно завышенного курса акций компании", - отмечается в решение регулятора французской биржи. AMF подчеркивает, что на самом деле "были произведены значительные изменения в схеме финансирования на гарантированной основе".

В настоящее время проект осуществляется весьма медленно. Летом 2019 года на площадке в Хинкли-Пойнт было построено мощное бетонное основание под первый реактор - на это ушло 20 тыс. куб м бетона и 5 тыс. тонн стальной арматуры. При этом стоимость проекта продолжает возрастать - в сентябре 2019 года EDF сообщила, что она, судя по всему, составит €24-25,5 млрд.