Инвестор вложит 500 млн рублей в создание завода электронных компонентов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. "Макро ЕМС" вложит в строительство нового завода по производству электронных компонентов в Петербурге 500 млн рублей. Производственный комплекс будет введен в эксплуатацию в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Компания "Макро ЕМС" (входит в ГК "Макро Групп") начинает строительство современного завода по производству электроники. Площадь завода - более 4 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство нового завода - более 500 млн рублей. Запуск в эксплуатацию запланирован на середину 2021 года", - говорится в сообщении.

Производство планируется создать в промзоне Обухово. Помимо создания телекоммуникационного, медицинского и серверного оборудования, в ближайших планах компании стоит открытие производства автокомпонентов. На территории промзоны Обухово уже находится завод компании по выпуску электронной продукции. Ввод нового завода позволит нарастить производственные мощности в 3 раза и создать дополнительно 70 высококвалифицированных рабочих мест.

Официальный старт строительства завода состоится 5 августа. В компании рассчитывают за счет новых мощностей обеспечить экспорт своей продукции в страны ЕС и ближнего зарубежья.