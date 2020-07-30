PGNIG подала заявление об активном участии в апелляции по "Северному потоку - 2"

ВАРШАВА, 30 июля. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG подала в Верховный региональный суд Дюссельдорфа заявление об активном участии в апелляции по "Северному потоку - 2". Об этом сообщил в четверг в Twitter глава компании Ежи Квечиньский.

По его словам, компания передала в Верховный суд в Дюссельдорфе "заявление об активном участии в процессе по апелляции Nord Stream 2 на отрицательное решение регулятора об отступлении от законодательства ЕС". "Активное участие в судебном процессе позволит эффективно защищать интересы компаний и Польши", - написал он.

Компания Nord Stream 2 в середине июня подала апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятора) по отказу освободить "Северный поток - 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

О решении регулятора

15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Регулятор считает, что газопровод "Северный поток - 2" не соответствовал критерию "завершение проекта" к 23 мая 2019 года согласно федеральному закону об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Международные правовые эксперты, по словам представителей Nord Stream 2, подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС, это также противоречило бы конституционным гарантиям основного закона Германии.

Оператор считает, что "отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС". В компании напомнили, что "Nord Stream 2 ранее подал иск об отмене поправок к Газовой директиве в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии".