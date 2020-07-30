Вологодские промышленники увеличат долю закупок у МСП области с 23 до 40 млрд рублей в год

ВОЛОГДА, 30 июля. /ТАСС/. Крупные промышленные компании Вологодской области увеличат долю закупок у предприятий малого и среднего бизнеса в регионе с нынешних 10% до 40% - с 23 млрд до 40 млрд рублей в год. Это предусмотрено соглашением, которое заключили в четверг в Череповце правительство Вологодской области, компании "Северсталь", "Апатит" и АНО "Агентство городского развития", говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Сегодня мы выводим проект "Синергия роста 2.0" на новый качественный уровень. Он предусматривает увеличение целевого показателя закупки нашими крупными предприятиями товарно-материальных ценностей и услуг именно у предпринимателей Вологодской области с нынешних 10% до 40%", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова по итогам подписания соглашения.

По словам главы региона, если сегодня объем закупок крупных промышленных компаний у предпринимателей составляет порядка 23 млрд рублей в год, то с реализацией подписанного соглашения показатель достигнет 40 млрд рублей в год. Проект "Синергия роста 2.0" предусматривает расширение бизнес-кооперации между промышленными гигантами региона и предпринимателями и является одним из ключевых направлений антикризисной программы по преодолению экономического спада, вызванного пандемией. Проект "Синергия роста" реализуется с 2014 года, в нем участвуют 12 крупных промышленных компаний. Объем их закупок товаров и услуг у малых предприятий составил за 2014 год - первое полугодие 2020 года 98,7 млрд рублей.

Соглашение также предусматривает размещение информации о потребностях крупных компаний в системе "Электронная бизнес-кооперация". На этой же электронной площадке будет размещаться информация из Региональной информационной системы в сфере закупок Вологодской области, чтобы предприниматели могли активнее участвовать в реализации государственных и муниципальных заказов.

По словам генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгения Виноградова, в первой половине этого года компания закупила у предприятий Вологодской области товары и услуги на 13,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Компания заинтересована в поставщиках услуг, таких как строительство и ремонты. Генеральный директор АО "Апатит" Александр Гильгенберг отметил заинтересованность предприятия во внедрении инновационных, передовых технологий.

Как отмечал ранее губернатор, малый бизнес - это крупный работодатель в области, в нем занято более 163 тыс. человек или 30,5% от общего числа работающих в регионе.