Организации сферы туризма вошли в перечень системообразующих предприятий Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации включили в перечень системообразующих предприятий Петербурга. В перечень вошли предприятия с выручкой за календарный год не менее 850 млн рублей и "оказывающие существенное влияние на занятость горожан", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора города.

"Предприятия сферы туризма впервые вошли в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга. В этот перечень включаются предприятия, имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость горожан и социальную стабильность. Критерий для включения в перечень - выручка за календарный год не менее 850 млн рублей и среднесписочная численность сотрудников не менее 175 человек. Для гостиниц также обязательно наличие свидетельства о присвоении определенной категории", - сообщили в пресс-службе.

Организации будут направлять в комитет по развитию туризма города заявки на включение в список. Системообразующие предприятия сферы туризма смогут рассчитывать на поддержку государства в сложной экономической ситуации, а также будут проходить мониторинг финансового состояния.

Включить гостиницы и другие крупные организации туризма в список системообразующих предприятий предложил комитет по развитию туризма, инициативу поддержала рабочая группа по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Как сообщил ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев, прямой вклад туризма в экономику Петербурга - 378,6 млрд рублей (совокупные расходы туристов в городе на проезд, проживание, питание, экскурсии, сувениры и прочее). Вклад отрасли туризма в ВРП Санкт-Петербурга в 2019 году составил 209 млрд рублей, или 4,4%, что сопоставимо с деятельностью в сфере строительства (в 2018 году вклад строительства в ВРП - 4,4%). Санкт-Петербург занимает 3-е место в России по объему гостиничного предложения (после Краснодарского края и Москвы). Общий номерной фонд - более 43 тысяч номеров, более 105 тыс. койко-мест. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от гостиничных предприятий составляет от 5,6 млрд рублей в год, в том числе в бюджет Санкт-Петербурга - около 300 млн руб. Поступления в бюджет по страховым взносам составляют более 1,5 млрд рублей.

Ситуация с коронавирусом существенно повлияла и на другие сферы бизнеса Петербурга. 30 июля губернатор Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах". В нем расширен перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые могут рассчитывать на пониженную налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения. В перечень включены виды деятельности производственной и научно-исследовательской сфер. Также установлена новая налоговая льгота для собственников объектов недвижимости, которые арендуют представители малого и среднего бизнеса, работающие в наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслях. В пресс-службе губернатора сообщили, что для собственников сумма налога за 2020 год будет снижена "на величину, составляющую 50% суммы налога, исчисленного за II квартал 2020 года, рассчитанной пропорционально доле площади указанного объекта, переданной во временное пользование арендаторам".

Также внесены изменения в законы "О транспортном налоге" и "О земельном налоге в Санкт-Петербурге". Налогоплательщик теперь может не уплачивать авансовые платежи за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу. В случае с транспортным налогом, налогоплательщик должен подать заявление в налоговый орган.