Air France-KLM понесла во втором квартале убытки в €2,6 млрд

В нем отмечается, что рост экономической активности авиакомпании был близок к нулевому уровню в апреле и мае. В настоящее время она "осторожно расширяет" в летний период объем своих услуг в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Так, в июне показатель находился на 8% ниже аналогичного периода прошлого года. По признанию экспертов Air France-KLM, развитие ситуации с активизацией деятельности сложно спрогнозировать, так как пассажиры склонны теперь бронировать билеты на рейсы, которые будут осуществляться в ближайшее время, а не в более поздние периоды.

"Результаты второго квартала наглядно указывают на тот беспрецедентный удар, который COVID-19 нанес по компании", - заявил в коммюнике, комментируя ситуацию, директор Бенджамен Смит. В то же время он отметил, что масштабы финансовых потерь удалось ограничить "благодаря быстро принятым мерам по снижению затрат и созданию финансовых запасов". "Чрезвычайная по своему характеру поддержка со стороны правительств Франции и Нидерландов позволили Air France-KLM располагать необходимыми наличными средствами для того, чтобы противостоять кризису и обеспечить постепенное возобновление экономической деятельности", - отметил менеджер.

По положению на 30 июня компания располагает наличными средствами в объеме €14,2 млрд плюс несколькими кредитными линиями, в частности €10,4 млрд, предоставленными или гарантированными Францией и Нидерландами. Компания одновременно осуществляет план по своей "реконструкции", предусматривающий, в частности, сокращения на 40% сети линий во Франции, а также сокращение к концу 2022 года 7.580 рабочих мест. Со стороны Нидерландов также будет произведено "значительное сокращение" рабочих мест, в рамках которого договора о добровольном уходе заключены уже с 2 тыс. работников.