Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на фоне квартальных данных о ВВП

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в четверг менялись разнонаправленно.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones упал на 232,64 пункта (-0,88%), до отметки 26 306,93. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 12,86 пункта (-0,39%), до отметки 3 245,58. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 42,93 пункта (+0,41%), до 10 585,87.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на отметке $40,19 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,19%, до $1 945,90 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, на настроение инвесторов повлияли данные о масштабах ущерба, нанесенного экономике пандемией коронавируса. "На рынке царит неуверенность после того, как последние данные указали на самое крупное в истории снижение ВВП и рост числа обращений за пособиями по безработице, - отметила газета. - Инвесторы ожидали неблагоприятной экономической статистики, и данные о снижении ВВП почти на 33% в годовом исчислении оказались несколько меньше прогнозировавшихся. Тем не менее эта статистика министерства торговли подтвердила масштабы нанесенного экономике ущерба и указала на то, что мало какие отрасли не пострадали от пандемии".

"Когда эти цифры видишь воочию, осознаешь реальное положение дел, - привела газета мнение директора по инвестициям US Wealth Bank Management Билла Нортли. - В них в сконцентрированном виде представлен тот масштаб понесенного нами ущерба".