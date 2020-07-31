Выручка Facebook выросла во втором квартале на 11% по сравнению с 2019 годом

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Выручка американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, выросла во втором квартале текущего года на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Соответствующие данные приводятся в опубликованной в четверг финансовой квартальной отчетности компании.

Так, за трехмесячный период, завершившийся 30 июня, выручка Facebook составила $18,69 млрд при том, что за этот же период предыдущего года данные по этому показателю составляли $16,89 млрд. Таким образом годовой рост выручки составил 11%. Как указывает телекомпания CNN, эксперты ожидали, что выручка Facebook за указанный период не будет превышать $17,4 млрд.

Чистый доход компании во втором квартале этого года вырос на 98% по сравнению с прошлогодними показателями и составил $5,18 млрд. Ежедневное число уникальных пользователей социальной сети составило 1,79 млрд человек, продемонстрировав рост в 12% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. По сведениям специалистов компании, более 2,7 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.