В дагестанском Дербенте заработают в "пилотном" режиме банкетные залы

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Банкетные залы в дагестанском городе Дербенте, закрытые весной в связи с пандемией коронавируса, начнут работать в "пилотном" режиме. Об этом сообщил мэр Дербента Хизри Абакаров в четверг по итогам заседания республиканского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Дагестана под руководством главы региона Владимира Васильева.

"Сегодня принял участие в совещании, которое провел глава нашей республики Владимир Васильев в режиме видеоконференции. Я обратился к нему с просьбой разрешить в Дербенте, в качестве пилотного опыта, работу банкетных залов. Естественно, при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора по соблюдению санитарной безопасности. Я сказал, что готов взять на себя ответственность за это решение. Хочу сказать большое спасибо Владимиру Абдуалиевичу [Васильеву] за то, что он в очередной раз нам доверился и разрешил применить эту инициативу на практике", - написал Абакаров на своей странице в Instagram.

По словам мэра города, специалисты Роспотребнадзора "уже с сегодняшнего дня начнут проверять банкетные залы, объяснят критерии, по которым им можно будет работать". "Залы, в которых все требования будут соблюдены, смогут начать свою работу хоть сегодня", - сообщил глава города.

Ограничения

Дагестан с 15 июля перешел ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Как сообщал ТАСС, это значит, что свою деятельность смогут возобновить кафе и рестораны с открытыми верандами, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 кв. м, некоторые образовательные организации, мечети и храмы. Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что все эти объекты будут работать "только при строгом соблюдении норм, утвержденных Роспотребнадзором, учитывая все необходимые меры безопасности".

К первому этапу снятия ограничений власти Дагестана перешли с 15 июня. Тогда начали работу предприятия сферы услуг, непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, были разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.

В Дагестане с 31 марта действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим. Глава республики Владимир Васильев в своем выступлении на сессии парламента региона 25 июня сообщил, что расходы, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией в Дагестане, составили 4,8 млрд рублей. По данным регионального оперштаба, на 30 июля в Дагестане зарегистрировано 9 223 случая заражения, в том числе 40 за последние сутки, 8 174 человека выздоровели, 445 умерли.