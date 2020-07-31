Apple сообщила о росте квартальной выручки и прибыли

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американская компания Apple зафиксировала в третьем квартале 2020 финансового года рост выручки и прибыли, несмотря на пандемию нового коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг отчетность.

По итогам трех месяцев, которые завершились 27 июля, выручка компании составила $59,7 млрд, а чистая прибыль - $11,3 млрд. Оба показателя продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом в 2019 финансовом году. Тогда выручка Apple составила $53,8 млрд, а прибыль - $10 млрд.

Аналитики, опрошенные сотрудниками компании FactSet, полагали, что Apple зафиксирует выручку в размере $52,2 млрд. Компания не представила прогнозов относительно финансовых показателей по итогам четвертого квартала финансового года.

Основная часть выручки Apple в отчетный период пришлась на поступления от продаж смартфонов iPhone, а также от работы сервисов компании. Глава Apple Тим Кук в интервью агентству Reuters отметил, что спрос на продукцию компании несколько снизился в апреле, но повышался в мае и июне. По мнению предпринимателя, этому способствовали принятые в разных странах меры по стимулированию экономики.

Выручка Amazon

Корпорация Amazon зафиксировала выручку в размере $88,9 млрд по итогам второго квартала.

За трехмесячный период, завершившийся 30 июня, указанный показатель вырос на 40% по сравнению с результатами второго квартала 2019 года. Тогда он оценивался в $63,4 млрд. Аналитики, опрошенные сотрудниками компании FactSet, полагали, что на этот раз выручка составит $81,4 млрд. Спрос на услуги Amazon значительно вырос в свете пандемии нового коронавируса.

Прибыль компании достигла $5,2 млрд, или $10,30 в расчете на одну акцию. Во втором квартале прошлого года прибыль Amazon составляла $2,6 млрд, или $5,22 на акцию.

Компания представила прогнозы, согласно которым в третьем квартале ее выручка достигнет от $87 млрд до $93 млрд. Прибыль, как полагают в Amazon, составит от $2-5 млрд.

Американский предприниматель Джефф Безос, который является главой Amazon, отметил, что квартал был очень успешным. Он сообщил, что компания израсходовала уже около $4 млрд на различные меры по защите персонала от коронавируса, а также по обеспечению бесперебойной работы во время пандемии.

Снижение выручки Alphabet

Выручка корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google, снизилась во втором квартале текущего года на 2% по сравнению с прошлогодними показателями.

За трехмесячный период, завершившийся 30 июня, выручка компании составила $38,3 млрд, в то время как за аналогичный отрезок времени в прошлом году она составляла $38,9 млрд. При этом в первом квартале текущего года выручка Alphabet превысила $41,1 млрд.

Как уточняет портал Business Insider, выручка компании в годовом исчислении снизилась впервые с момента первичного размещения акций (IPO) Google на Нью-Йоркской фондовой бирже в августе 2004 года. В 2015 году корпорация была реорганизована в Alphabet, сохранив при этом прежнее название акций.

На фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, во втором квартале 2020 года снизился также чистый доход корпорации. За минувшие три месяца он составил $6,9 млрд, хотя за аналогичный период прошлого года данные по этому показателю превышали $9,9 млрд.