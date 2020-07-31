Новый терминал аэропорта Камчатки подключат к коммунальным сетям в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта Петропавловска-Камчатского, строительство которого ведется в регионе с 2019 года, подключат к коммунальным сетям до конца 2020 года. Также власти региона уже получили положительное заключение госэкспертизы на техническую часть проектной документации на подъездную дорогу к автовокзалу, сообщил ТАСС заместитель министра транспорта региона Максим Логинов.

Руководство компании-инвестора - управляющая компания "Аэропорты Регионов" - считает, что отсутствие современного аэропорта на Камчатке одним из основных факторов, сдерживающих развитие туризма в крае.

"Пандемия немного притормозила ход строительных работ нового терминала аэровокзала, но мы планируем, что до конца 2020 года объект будет подключен к коммунальным сетям: тепло-, энерго-, водоснабжению. Газификация произойдет немного позже, но в планах она тоже есть. Также уже получено положительное заключение госэкспертизы на техническую часть проектной документации на строительство подъездной дороги к аэровокзалу. Задача Камчатского края - создать всю необходимую инфраструктуру нового аэропорта", - сказал Логинов.

Он добавил, что компания-инвестор также до конца года планирует провести конкурс по отбору подрядчика для строительства аэровокзала. Предполагаемый срок сдачи объекта - 2022 год.

Проект модернизации главной воздушной гавани Петропавловска-Камчатского (Елизово) предусматривает строительство нового четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тыс. кв. м, оснащенного четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса также войдут гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тыс. кв. м. Около 2,3 млрд рублей будет предусмотрено в федеральном бюджете на строительство перрона для нового аэропорта.

По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.