Мантуров исключил дефицит лекарств и рост на них из-за введенной маркировки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Обязательная маркировка лекарств, стартовавшая в России 1 июля 2020 года, не приведет к росту их стоимости или дефициту, заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может", - сказал министр.

По его словам, Минпромторг уже видит результаты от маркировки. В частности, она позволяет выявить в аптеках лекарства, предназначенные только для выдачи пациентам в больницах. "Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы, делает рынок препаратов прозрачным, а значит, все становится на места", - подчеркнул Мантуров.

Для предотвращения дефицита предусмотрен ряд механизмов - они в том числе должны помочь компаниям, которые по объективным причинам не смогли промаркировать отдельные серии препаратов после 1 июля. Так, например, иностранные производители могут нанести средства идентификации на свои препараты на таможенных складах, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Таких складов в России семь, уточнил министр. Кроме того, российские и иностранные производители могут обратиться в межведомственную комиссию при Росздравнадзоре для получения согласования на ввоз или ввод в обращение лекарств препаратов без нанесения средств идентификации.

Эти механизмы распространяются на лекарственные препараты, произведенные до 1 октября 2020 года.

Что касается стоимости маркировки, то, по словам Мантурова, оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - обязан бесплатно, то есть за свой счет предоставлять коды маркировки для лекарств не дороже 20 рублей. "А в дорогом сегменте лекарств стоимость маркировки в 50 копеек за код просто не имеет значения", - отметил он.

Полный текст интервью главы Минпромторга читайте на сайте ТАСС 3 августа в 8:00.