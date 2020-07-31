Опрос показал удвоение спроса на страхование жизни за время пандемии

МОСКВА , 31 июля. /ТАСС/. Крупные клиенты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" во время пандемии вдвое увеличили спрос на накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ), следует из результатов опроса, проведенного страховой компанией (есть в распоряжении ТАСС).

Результаты опроса показали, что в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года почти вдвое выросло число договоров ИСЖ, заключенных в рублях, и на 12% - в долларах. Общая сумма вложений в полисы НСЖ выросла на 74%. Пик инвестиций в ИСЖ пришелся на май и июнь, в НСЖ - на март.

"В первом полугодии 2020 года состоятельные клиенты (с инвестиционным портфелем от 15 млн рублей - ТАСС) активно покупали пятилетние полисы инвестиционного страхования жизни от "Росгосстрах Жизнь" в рублях и накопительного страхования жизни сроком более 10 лет", - говорится в материале.

Также опрос показал, что общий объем средств, инвестированных в рублевые полисы, почти не изменился (рост чуть более чем на 4%), а общий объем средств, инвестированных клиентами в долларовые полисы, удвоился.

В компании отметили, что на фоне снижения ставок по депозитам клиенты стремятся скорректировать свой инвестиционный портфель.

"Во-первых, инвесторы ищут "тихую гавань", а во-вторых, хотят и готовы зарабатывать на волатильности рынков в рублях. ИСЖ, который на 100% защищает первоначальный капитал, стал для многих отличной точкой входа на фондовый рынок, ведь весной хорошие бумаги можно было купить очень дешево. Еще одна тенденция - коронакризис заставил многих задуматься о том, что будет с их близкими в случае их ухода из жизни. Это подстегнуло спрос на "детские" НСЖ и программы адресной передачи капитала. Мы ожидаем, что этот тренд сохранится как минимум до конца года", - приводит пресс-служба слова директора по стратегическому анализу компании Ивана Чубаря.

"Росгосстрах Жизнь" является шестой по доле российского страхового рынка в сегментах инвестиционного и накопительного страхования жизни. За 2019 год она почти в пять раз увеличила этот показатель до 4,3%.