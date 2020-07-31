Власти США собираются отклонить запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов намерены вновь отклонить запрос на предоставление китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами. Об этом сообщил в четверг американский Минтранс.

"Министерство транспорта США сегодня издаст распоряжение, которым отклонит будущие графики, которые китайские перевозчики подали в Минтранс за последние несколько недель в соответствии с нашим первоначальным указом от 22 мая <...> Ни один из этих графиков <...> не может быть реализован из-за ограничений со стороны китайского правительства на международные рейсы", - сказано в сообщении.

В американском Минтрансе подчеркнули, что данное распоряжение "является исключительно процедурным вопросом и не должно рассматриваться как эскалация" ситуации со стороны США.

"Минтранс продолжает указывать на свою готовность пересмотреть наши действия, если китайские авиационные власти скорректируют свою политику, чтобы способствовать улучшению ситуации для американских перевозчиков таким образом, чтобы и они, и китайские компании могли в полной мере реализовывать свои двусторонние права", - пояснили в ведомстве.

Аналогичное решение в отношении запроса китайских авиаперевозчиков Минтранс США принял 19 июня.

В июне, по информации газеты The Wall Street Journal, Пекин сообщил, что смягчит ограничения на полеты для американских авиакомпаний Delta Air Lines и United Airlines, позволив каждой совершать по два коммерческих пассажирских рейса в неделю. После этого заявления Минтранс США решил разрешить китайским компаниям осуществлять в общей сложности четыре пассажирских рейса между странами в неделю.

Американские и китайские авиакомпании в начале 2020 года выполняли, согласно подсчетам газеты The New York Times, 325 рейсов каждую неделю между двумя странами. К середине февраля количество авиарейсов между двумя государствами, как отмечала газета, сократилось почти до 20 в неделю, их выполняли только китайские авиаперевозчики. Вашингтон принял решение о сокращении рейсов, согласно официальной версии, в связи с недовольством нынешними условиями доступа американских авиаперевозчиков к китайскому рынку, объясняющимися пандемией и соображениями санитарно-эпидемиологического контроля.