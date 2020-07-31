Пассажиропоток на внутренних авиамаршрутах в Приморье вырос в семь раз за пять лет

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток на внутренних авиарейсах, которые позволяют в несколько раз сократить время в пути и добраться до удаленных населенных пунктов на севере Приморья, за пять лет вырос в семь раз. Малая авиация летает по 15 маршрутам, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"В семь раз вырос пассажиропоток на внутренних авиарейсах Приморья за пять лет. Более 40 тыс. пассажиров в год составляет пассажиропоток на внутренних авиарейсах в Приморье, а количество выполненных полетов выросло в 3,5 раза. В планах на этот год - увеличить число пассажиров до 43 тыс.", - сообщила пресс-служба.

Сегодня полеты малой авиации в Приморье осуществляются по 15 маршрутам, в том числе в отдаленные населенные пункты на севере края. Самым высоким спросом пользуются у пассажиров полеты в Амгу, Кавалерово, Терней, Пластун, Дальнегорск. В некоторые села, например, в Агзу, Самаргу, Малую Кему, полеты осуществляются только вертолетом. В целом организованное воздушное сообщение сокращает для пассажиров время в пути в несколько раз по сравнению с наземным транспортом.

Для развития внутреннего авиасообщения планируется в нынешнем году установить модульное здание аэровокзала в селе Агзу, реконструировать склад ГСМ в Тернее, провести текущий ремонт взлетно-посадочной полосы в Кавалерово и другие работы. Губернатор Олег Кожемяко поручил также рассмотреть возможность устройства вертолетных площадок при районных больницах. По его мнению, необходимо также прорабатывать закупку новых воздушных судов, в частности, вертолетов Ка-68, которые готовит к выпуску арсеньевский завод "Прогресс".

"Это вертолеты, которые производятся в нашем Арсеньеве, закупив их, мы и приморское предприятие поддержим, которое имеет техническую базу, тренировочный центр, и авиационный парк сможем пополнить современными воздушными судами", - процитировала пресс-служба Кожемяко.