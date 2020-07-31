Доля пользователей цифровых банковских сервисов выросла вдвое

МОСКВА , 31 июля. /ТАСС/. Доля пользователей цифровых банковских сервисов, таких как мобильный банк или интернет-банк, выросла вдвое за два года - до 56%. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка (есть в распоряжении ТАСС).

Так, мобильными приложениями банков пользуются 51% россиян против 26% в 2018 году, интернет-банкингом - 51% в этом году против 16% в 2018 году.

"Взрывной рост числа пользователей цифровых банковских сервисов - вдвое за два года - это процесс, выгодный как для банковского сообщества, так и для потребителей банковских услуг. Банки получают возможность сократить число отделений и уменьшить операционные расходы без риска сокращения клиентской базы, - комментирует генеральный директор аналитического центра Гузелия Имаева. - Для клиентов виртуализация обслуживания повышает удобство пользования услугами".

В исследовании отмечается, что наибольшая доля пользователей (75-78%) приходится на молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, причем мобильный банкинг в этой возрастной группе намного популярнее интернет-банка. С возрастом вовлеченность клиентов в цифровые каналы уменьшается. Так, среди клиентов старше 60 лет доля таких пользователей составляет только 19%.

"Многие россияне из социально-уязвимых групп (пожилые, инвалиды, безработные) не могут пользоваться мобильным и интернет-банком. Финансовым организациям нужно стремиться к тому, чтобы делать эти услуги доступнее и одновременно повышать цифровую и финансовую грамотность своих клиентов", - отмечает Имаева.

В НАФИ указывают, что активно используют цифровые банковские каналы подавляющее большинство руководителей высшего и среднего звена и квалифицированные специалисты, причем руководители подразделений и отделов демонстрируют самый высокий показатель - 84% против 56% по стране в целом.

Также в исследовании отмечается, что лидерами по распространению цифровых банковских сервисов являются Ямало-Ненецкий АО (78% жителей) , Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский АО - по 75% жителей.

В исследовании приняли участие 85 тыс. респондентов, в каждом регионе России было опрошено 1 тыс. человек.