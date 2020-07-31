Аграриям Приморья выделят 70 млн рублей на компенсации за освоение залежных земель

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Компенсации за освоение залежных сельскохозяйственных земель выделят аграриям Приморского края, на эти цели предусмотрено 70 млн рублей. В региональном Минсельхозе ТАСС сообщили, что фермеры смогут компенсировать до 70% затрат на развитие мелиорации.

"Меры государственной поддержки, связанные с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края, осуществляются за счет федерального бюджета при условии софинансирования из регионального. В рамках действующей ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" ставки субсидии в сравнении с 2019 годом возросли с 50% фактических затрат до 70%. В 2020 году на эти цели выделено 70 млн рублей, за счет которых планируется вовлечение в сельскохозяйственный оборот более 3 тыс. га залежных земель", - сообщил собеседник агентства.

По увеличенной ставке субсидий можно компенсировать часть затрат на мелиоративные мероприятия, строительство или реконструкцию мелиоративных систем, в том числе осушительных.

С 2013 года в Приморье возникают чрезвычайные ситуации, вызванные прохождением циклонов и подтоплением сельскохозяйственных угодий. Ежегодный ущерб, наносимый стихией при крупномасштабном стихийном бедствии, превышает 600 млн рублей. Только в этом году из-за обильных осадков сельхозпроизводители края не смогли в сроки посеять 70 тыс. га сои и до 1,2 тыс. га овощей.