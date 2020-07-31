Мантуров считает, что пандемия не приведет к системному кризису в авиапроме России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пандемия не приведет к системному кризису в российской авиаотрасли, у индустрии есть основания для оптимизма, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

"Детально последствия серьезного падения авиаперевозок и влияние этого фактора на авиаиндустрию пока оценивать рано. Тем не менее, ни о каком системном кризисе индустрии у нас в стране из-за пандемии говорить не приходится", - отметил он.

По словам министра, Объединенная авиастроительная корпорация как производственная единица достаточно сбалансирована. "С учетом высоких темпов роста авиаперевозок, в том числе в нашей стране в последние 20 лет, есть основания для оптимизма. Неожиданные небольшие плюсы есть даже в текущей ситуации", - отметил министр.

Он указал, что в период низкого спроса на действующих маршрутах хорошо себя проявил 100-местный SSJ-100 за счет удачного соотношения вместимости и дальности перевозки.

"2020-2021 год у нас с точки зрения производственной программы сверстан. Я надеюсь, что за это время авиационный сегмент с точки зрения перевозок должен прийти в норму. По крайней мере, как наши перевозчики декларируют, у нас восстановление идет более быстрыми темпами, чем за рубежом", - сказал Мантуров.

"По оценкам мировых производителей и экспертного сообщества, в ближайшие 15-20 лет российскому рынку потребуется до 1 тыс. 500 новых гражданских самолетов", - отметил министр.

По его словам, к моменту восстановления РФ будет готова предложить рынку новый среднемагистральный лайнер МС-21, появится новый региональный турбовинтовой Ил-114-300, идут летные испытания систем обновленной версии SSJ-100. "Так что мы постараемся войти с волной восстановления рынка в правильный резонанс", - сказал министр.

Он добавил, что в военном сегменте сохраняется гособоронзаказ в рамках госпрограммы вооружений, были приняты решения по сдвижке заказов влево (чтобы большая их часть пришлась на 2020-2021 годы), а также определен финансовый механизм по закупке авиакомпаниями 59 самолетов SSJ-100.

Полный текст интервью главы Минпромторга будет опубликован на сайте ТАСС в понедельник в 8:00 мск.