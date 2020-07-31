Дерипаска просит Минфин США предоставить суду дополнительные документы по его санкциям

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска просит Минфин США предоставить американскому суду дополнительные документы, в том числе те, на основании которых ведомство принимало решение о введении санкций против предпринимателя. Это следует из соответствующего ходатайства, размещенного в четверг вечером в электронной базе данных американской судебной системы.

В частности, российский бизнесмен считает необходимым, чтобы в распоряжении суда были "все документы, рассмотренные <...> ответчиком, когда Управление по контролю за иностранными активами Минфина США вносило Олега Дерипаску в список санкций", а также документы, на основании которых Минфин в марте отказал российскому бизнесмену в снятии с него рестрикций.

Кроме того, речь идет о "доказательном меморандуме, лежащем в основе решения ввести санкции против Виктора Вексельберга и группы компаний "Ренова" <...> или документах и материалах, относящихся к причинам введения этих ограничительных мер".

"Ответчики представляли фактические утверждения относительно оснований для своих действий, которым не достает подкрепления в приобщенных к делу административных записях. <...> Дерипаска делает это [просит предоставить суду дополнительные материалы] исключительно в целях обеспечения того, чтобы суд мог в полной мере выполнять свои обязанности по "проверке действий ведомства на соответствие административным записям", - говорится в ходатайстве.