МЭР: законопроект кабмина позволит почти всем плательщикам ЕНВД перейти на патенты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Реализация внесенного в середине июня в Госдуму законопроекта правительства РФ, предусматривающего расширение области применения патентной системы налогообложения, позволит почти всем плательщикам единого налога на вмененный доход (ЕНВД) перейти на патенты. Об этом говорится в официальном ответе Минэкономразвития (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, где указал, что в качестве предложения регионы просят рассмотреть вопрос о продлении для субъектов малого и среднего предпринимательства режима налогообложения в виде ЕНВД до 2024 года (на срок нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы").

"Отмечаем, что 16 июня 2020 года правительством РФ внесен в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса РФ", предусматривающий расширение области применения патентной системы налогообложения таким образом, чтобы позволить перейти на эту систему практически всем плательщикам ЕНВД", - говорится в документе.

Как добавляют в ведомстве, в случае принятия законопроекта патентная система налогообложения, в частности, будет применяться также к аренде автостоянок, наружной рекламе, производству мясных продуктов, растительных масел и жиров, шерсти, граверным работам, изготовлению визитных карточек, переплетным работам, ремонту игрушек, спортивного и туристического оборудования, уходу за домашними животными. Кроме того, увеличено с 50 до 150 кв. метров ограничение по площади торговых залов, используемых для деятельности в рамках патентной системы налогообложения.

ЕНВД вводился в условиях отсутствия контроля за реальными доходами налогоплательщиков по отдельным видам деятельности, а также при отсутствии возможности расчета документально подтвержденной налогооблагаемой базы. "С совершенствованием налогового администрирования, а также за счет введения обязанности применения контрольно-кассовой техники при расчетах наличными и безналичными денежными средствами с покупателями товаров (работ, услуг) проблема получения информации о реальных доходах налогоплательщиков решена", - отмечают в ведомстве.

В министерстве уверены, что к моменту отмены ЕНВД будут созданы максимально комфортные условия для перехода плательщиков на упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения или налог на профессиональный доход. Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является принятым, заявил ранее Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД - лишь 65 млрд рублей.