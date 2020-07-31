Проект метанолового завода в Волгограде будет готов в начале осени

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Пандемия не повлияла на сроки проектирования метанолового завода в Волгограде на площадке бывшего "Химпрома", проект будет готов в сентябре, в 2021 году его представят Главгосэкспертизе. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза (ОАО "НИИК") Олег Костин.

"В настоящее время проектная документация готова примерно на 80%. В сентябре - октябре она будет готова на 100%, тогда же сразу представим проект на экологическую экспертизу. Еще предстоят общественные слушания, а где-то после Нового года проектная документация будет представлена в Главгосэкспертизу, затем начнется строительство", - сказал гендиректор ОАО "НИИК".

По его словам, пандемия не сказалась на запланированных ранее сроках проектирования завода, "все изыскания, которые необходимо проводить в Волгограде, делают российские компании и передают заказчику". "Наши проектировщики с марта работают по этому проекту дистанционно, на "удаленке", практически ежедневно проводим видеконференции, на данном этапе присутствия наших проектировщиков на площадке и японских не требуется", - пояснил Костин.

Он отметил, что сейчас японские коллеги готовят предложения по подсчетам затрат на строительство комплекса и сдачу объекта под ключ. "Японцы делают точную оценку капитальных затрат на строительство, поставку оборудования, весь контракт будет около $800 млн", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в реализации проекта строительства метанолового завода в Волгограде участвуют российская компания "Джи Ти Эм 1", датская "Хальдор Топсе" и японская "Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг". Завершение строительства завода намечено на конец 2022 года. Председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко ранее отмечал, что строительство метанолового завода станет первым шагом в создании химического кластера в Волгограде. Планируется, что вся продукция завода будет поставляться на экспорт.

В сентябре 2018 года пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщала, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке РФПИ, японский конгломерат Marubeni Corporation и российская инфраструктурная корпорация АЕОН договорились о согласовании условий по финансированию работ по созданию химического кластера в Волгограде. Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.