Bloomberg: Facebook может получить право на показ музыкальных клипов

ТАСС, 31 июля. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, заключила несколько сделок с одними из крупнейших звукозаписывающих компаний, которые позволят ей получить право на показ на своей платформе музыкальных клипов. Как в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, такой шаг поможет соцсети составить конкуренцию видеохостингу YouTube.

По сведениям собеседников издания, заявление о сотрудничестве с такими звукозаписывающими корпорациями, как Warner Music Group, Universal Music Group и Sony Music Entertainment, будет сделано в ближайшее время.

Bloomberg отмечает, что ранее Facebook получил право на воспроизведение аудиозаписей, однако разрешение на показ видеоклипов на платформе до сих пор отсутствовало. Корпорация, добавляют собеседники агентства, уже связалась с некоторыми артистами для получения эксклюзивных прав на воспроизведение их музыкальных клипов. Кроме того, Facebook готов оплачивать расходы на производство контента при условии продвижения работ в социальной сети.

Представитель американской корпорации отказался прокомментировать Bloomberg поступившую информацию.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. По сведениям специалистов компании, более 2,7 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.