Исследование: рост числа точек общепита в России замедлился в пять раз из-за пандемии

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса повлияла на значительное замедление роста точек общепита в России, а также привела к увеличению среднего чека за бизнес-ланчи в крупных городах. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС (имеется в распоряжении ТАСС).

2ГИС проанализировал изменение количества кафе, баров и ресторанов за прошедший год в 15 российских городах-миллионниках, изучив данные о среднем чеке, доле летних веранд в заведениях и стоимости бизнес-ланчей. В целом, отмечают аналитики, за первое полугодие 2020 года из-за пандемии рост числа организаций общепита замедлился в пять раз.

Если за прошлый год динамика в половине городов-миллионников превышала 10%, то в первой половине 2020 года сопоставимый прирост продемонстрировали только Уфа (18,7%) и Омск (10,3%). В подавляющем же большинстве крупнейших городов прирост числа заведений не превысил 6%. При этом, начиная с введения ограничений из-за пандемии, уточняют в 2ГИС, в большинстве "миллионников" прирост числа заведений остановился или их число и вовсе начало сокращаться, как в Перми (-5,5%) и Нижнем Новгороде (-12,6%).

"С середины 2019 года до марта число организаций общепита, по данным 2ГИС, в среднем увеличивалось на 1% в месяц. В марте 2020 года их число уменьшилось на 2%. Затем динамика стала положительной, но рост всего 0,2% в месяц, то есть по сравнению с докризисным полугодием темпы роста упали в 5 раз", - пояснили в компании.

Вместе с тем на фоне ситуации с коронавирусом выросло число заведений с летними верандами - в 12 из 15 городов-миллионников. Лидером по приросту стали Новосибирск (доля летних веранд выросла на 9,1%), Пермь (9%) и Казань (7,3%). В трех городах доля летних веранд, напротив, стала сокращаться - в Уфе (на 3,5%), Ростове-на-Дону (3,7%) и Омске (4,1%).

Средний чек и бизнес-ланчи

Динамика среднего чека в заведениях по всей России в целом осталась стабильна, несмотря на пандемию, рассказали в 2ГИС, при этом в шести из 15 городах он даже снизился за год, например в Омске (на 3,2%, до 518 рублей), Казани (на 2,2%, до 622 рублей) и Москве (на 1,8%, до 1199 рублей). Наибольший рост среднего чека - в Екатеринбурге (на 16,7%, до 677 рублей), Нижнем Новгороде (на 7,5%, до 657 рублей) и Челябинске (на 3,1%, до 570 рублей).

Противоположная ситуация сложилась со средним ценником на бизнес-ланчи, который год от года был стабильным. "Во втором квартале 2020 года большинство заведений уже не работали в привычном режиме, а часть офисных сотрудников перешла на удаленный режим работы. Снижение спроса на бизнес-ланчи привело к повсеместному повышению цен на него - в среднем дороже стало везде", - поясняют аналитики.

Так, меньше бюджетных ланчей стало в Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Челябинске, больше дорогих предложений стало в Волгограде, Ростове-на-Дону и Уфе. В лидерах по росту ценника на бизнес-ланч - Челябинск (10,2%), Екатеринбург (8,8%) и Красноярск (8,7%). В этих городах больше заведений стали предлагать обеды в диапазоне от 150 до 250 рублей. Самые дорогие ланчи по-прежнему в Москве, где за прошедший год средняя цена выросла на 1,9%, до 319 рублей.