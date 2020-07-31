Мишустин поручил обеспечить автомагистраль Москва - Казань качественной мобильной связью

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить новую автомагистраль Москва - Казань качественной мобильной связью.

"К моменту ввода в эксплуатацию новая федеральная трасса М-12 Москва - Казань должна быть полностью обеспечена качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой, говорится в списке поручений председателя правительства по итогам совещания 10 июля в Елабуге", - сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

В сообщении уточняется, что конкурсные процедуры по определению подрядчиков на проектирование и строительство автомагистрали с заключением контракта "под ключ" должны быть завершены до 10 сентября. До 1 ноября Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории федеральной трассы. Кроме того, Росавтодору вместе с Росреестром поручено обеспечить оперативное резервирование земель для строительства М-12.

Строительство дороги Москва - Казань ведется в рамках проекта международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Ряд скоростных автотрасс, входящих в него, уже действуют. В 2019 году был введен в эксплуатацию участок этого маршрута от Санкт-Петербурга до Москвы - скоростная автодорога "Нева". На стадии завершения - работы на Центральной кольцевой автодороге в Московской области.

Протяженность новой скоростной автотрассы Москва - Казань превысит 700 км. Автомагистраль свяжет четыре из восьми крупнейших агломераций России - Московскую, Самарско-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую, даст импульс для их динамичного развития, ускорит транзитные перевозки.