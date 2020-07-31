PayPal прекратила переводы пользователей внутри России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международная платежная система PayPal с 31 июля прекратила переводы пользователей внутри России, сообщается на сайте компании. Теперь для россиян доступны только международные переводы в рамках этого сервиса.

Данное решение компания приняла в связи с вступлением 4 июля в силу поправок в закон "О национальной платежной системе", которые устанавливают новые требования к внутрироссийским переводам электронных денег. Согласно этим требованиям оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации будут не вправе передавать информацию о переводах, осуществляемых на территории РФ, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к таким данным с территории иностранного государства.

Как сообщал ранее ТАСС председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, отказ PayPal от переводов внутри России незначительно отразится на бизнесе компании, поскольку основную прибыль PayPal получала именно за международные операции. Тогда эксперт додавил, что бизнес PayPal продолжит свою работу в РФ, но поддерживать внутрироссийские переводы для компании будет нерентабельно.

PayPal - крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.