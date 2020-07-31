Росатом поставит по Севморпути 5 тыс. тонн мороженой рыбы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Лихтеровоз "Севморпуть" поставит с Дальнего Востока в Санкт-Петербург 5 тыс. тонн мороженой рыбы. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте госкорпорации.

"20 мая президент РФ В.В. Путин дал поручение увеличить поставки рыбной продукции в европейскую часть страны. Исполняя это поручение, "Атомфлот" заключил контракт на перевозку 5 тыс. тонн мороженой рыбы с Дальнего Востока в Санкт-Петербург", - сказал он.

Ранее сообщалось, что соответствующий контракт был заключен 16 июля.

Отмечалось, что рейс состоится в период с 15 августа по 20 сентября 2020 года.

"Использование Северного морского пути как транспортной артерии, связывающей восток и запад страны - это новое, перспективное для нас направление", - отметил Лихачев.