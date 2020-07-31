Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,35% - до 73,43 рубля, курс евро прибавил 0,8% - до 87,35 рубля, преодолев отметку в 87 рублей впервые с 1 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара рос до 73,53 рубля (+0,5%), а курс евро - до 87,48 рубля (+1%).

По состоянию на 10:15 мск, доллар замедлил рост до 0,3% и торговался на уровне 73,4 рубля, а курс евро рос - до 0,7% и находился на отметке 87,25 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и достиг отметки 2902,81 пункта, индекс РТС вырос на 1,43% - до 1250,02 пункта.

По данным на 10:13 мск, биржевые индексы замедлили рост - индекс Мосбиржи находился на отметке в 2901,02 пункта (+0,64%), РТС - на уровне 1246,35 пункта (+1,14%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 0,74% - до $43,57 за баррель. Нефть сорта WTI растет на 0,67% и торгуется на уровне $40,51 за баррель.