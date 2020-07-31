Агрофирма в Дагестане построит цех переработки винограда за 500 млн рублей к 2023 году

ДЕРБЕНТ, 31 июля. /ТАСС/. Виноградо-перерабатывающий цех мощностью переработки более 20 тыс. т винограда в сезон планирует построить в рамках реализации инвестиционного проекта МУП "Агрофирма Татляр". Об этом ТАСС в пятницу рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов.

"Инвестиционный проект по МУП "Агрофирма Татляр". В 2021-2022 годах предусматривается строительство виноградо-перерабатывающего цеха с мощностью переработки более 20 тыс. т. Инвестиции - около 500 млн рублей", - рассказал министр.

По его словам, это предприятие является одним из старейших, которое сегодня демонстрирует положительные показатели по объемам закладки, по урожайности и производительности труда.

Реализация проекта позволит создать более 20 дополнительных рабочих мест. Предполагается, что налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более 350 млн рублей.

Общая площадь виноградников по Республике Дагестан по состоянию на 1 января 2020 года составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 20,2 тыс. га.

Плодоносящая площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий республики за период 2014-2019 годов увеличилась на 4,5 тыс. га, валовой сбор - на 55 тыс. тонн, при этом урожайность винограда увеличилась в 2,3 раза.