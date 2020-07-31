Цена золота обновила исторический максимум

ТАСС, 31 июля. Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 005,4 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.

К 10:20 мск котировки золота замедлили рост до 1,4%, драгметалл торговался на уровне $1 994,6 за тройскую унцию.

В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 2,1% - до 16 581 рублей за бумагу. При этом акции Petropavlovsk дорожали на 2,8% - до 38,9 рубля за штуку.