Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки тех, кто потерял вклады в банках

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ поручил правительству и Банку России к 1 октября рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке граждан, потерявших вклады в банках. Соответствующее поручение опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках. Доклад - до 1 октября 2020 года", - говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам встречи главы государства 3 июля с рабочей группой по подготовке поправок в конституции.

Этот вопрос на встрече 3 июля поднял депутат Госдумы Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"). По его словам, речь идет о 192 тыс. гражданах, потерявших деньги в банках, в частности - в банке "Югра". Он попросил найти юридическую формулу, чтобы помочь этим вкладчикам. Путин тогда заметил, что действующим законодательством предусмотрено получение определенных сумм в таких случаях, однако подчеркнул, что если проблема в этой сфере существует, то ее нужно проработать.

Лицензия у банка "Югра" была отозвана в июле 2017 года. В сентябре 2018 года банк был признан банкротом. Крах банка "Югры", входившего в топ-30 по объему активов, стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Бывший главный акционер "Югры" Алексей Хотин был задержан в 2019 году в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей.