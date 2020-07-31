Волгоградская область перевыполнила план по урожаю зерновых, собрав 4,5 млн тонн

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Волгоградские аграрии собрали 4,5 млн тонн зерновых культур, что на 400 тыс. тонн превышает плановые показатели на этот год. Прибавка будет еще больше, так как предстоит убрать еще 15% посевных площадей. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Поздравляю наших хлеборобов и всех жителей Волгоградской области с очень серьезным достижением: с перевыполнением плана по обеспечению продовольственной безопасности РФ. Вместо 4,1 млн тонн зерна мы направили в закрома Родины свыше 4,5 млн тонн. Несмотря на сложные условия, зерно отменного качества. Убрано 85% полей, еще 15% предстоит убрать - это 300 тысяч гектаров, так что у нас будет дополнительно хорошая прибавка к урожаю", - сказал губернатор.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, средняя урожайность составляет порядка 27 центнеров с гектара, что на 4 ц/га выше прошлогоднего результата на аналогичную дату. Лидерами по намолоту являются аграрии Октябрьского района с показателем 280 тыс. тонн зерна, а самый высокий в регионе показатель урожайности - в Еланском районе, в среднем здесь с гектара получают 40,1 центнера зерна.

Волгоградская область входит в десятку ведущих аграрных регионов страны - в последние годы среднегодовой объем производства зерна стабильно превышает отметку в 4 млн тонн. Создан высокий уровень обеспеченности объектами хранения и переработки зерна: в регионе расположено 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий с потенциалом единовременного хранения около 4 млн тонн. Еще порядка 2,5 млн тонн зерновых урожая-2020 готовы принять склады сельскохозяйственных товаропроизводителей. Системная работа продолжается в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".