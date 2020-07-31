Мишустин поручил проанализировать деятельность институтов развития в ряде регионов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития и Минэкономразвития проанализировать деятельность институтов развития в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, в Арктической зоне и особых экономических зонах, а также представить предложения по их оптимизации. Такое поручение дано по итогам ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства, документ опубликован на сайте кабмина.

"Минвостокразвития России и Минэкономразвития России провести анализ деятельности институтов развития, функционирующих на территориях Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Арктической зоне Российской Федерации и особых экономических зонах, и представить в установленном порядке предложения по оптимизации их деятельности и количества (с проектами актов правительства Российской Федерации)", - говорится в документе.

Срок поручения - до 31 августа.

Кроме того, заместителю председателя правительства РФ - полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу поручено организовать указанную работу.

Также Мишустин поручил Минэкономразвития и Минпромторгу обеспечить взаимодействие с межфракционной рабочей группой Госдумы по участию малых предприятий в импортозамещении.