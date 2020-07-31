Путин ждет от кабмина предложений о помощи регионам предоставить субсидии на оплату ЖКХ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет от кабинета министров предложений, как помочь бюджетам регионов с предоставлением субсидий на оплату услуг ЖКХ.

"Представить предложения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом уровня их бюджетной обеспеченности для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в целях выравнивания условий получения указанной социальной поддержки на территории Российской Федерации", - потребовал глава государства от кабинета министров. Как говорится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля, предложения следует представить до 1 ноября 2020 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Это поручение Путин дал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, состоявшейся 3 июля.

Тогда глава государства говорил о необходимости подумать, как поддержать граждан, уровень доходов которых снижается. Говоря о проблеме неравенства размеров субсидий на ЖКХ семьям с низкими доходами, Путин назвал эту тему чрезвычайно важной и очень чувствительной для людей. Он обратил внимание, что разница в этом показателе между регионами зависит от собственных возможностей субъектов Федерации. Президент заверил, что власти будут работать над решением этой проблемы и помогать нуждающимся. По его мнению, придется принимать общее решение на законодательном уровне, чтобы поменять отсечку обеспеченности семьи, когда она может претендовать на соответствующую субсидию со стороны государства, что требует определенного просчета.