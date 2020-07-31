"Белавиа" возобновит полеты в Россию не ранее 15 августа

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Белорусская компания "Белавиа" продлила приостановку полетов в города России до 14 августа включительно. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте национального авиаперевозчика.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 14 августа, а Краснодар, Сочи по 15 августа", - отмечается в тексте.

Из-за пандемии коронавируса "Белавиа" ранее продлила приостановку регулярных рейсов в ряд городов России по 7 августа.

27 июля Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило, что готово к восстановлению авиасообщения с РФ и ждет соответствующего решения российской стороны. Департамент по авиации упомянутого ведомства направил в Росавиацию письмо с предложением о взаимном возобновлении полетов.

Россия приняла решение с 1 августа восстановить международное авиасообщение, которое было закрыто с конца марта из-за пандемии. Пока достигнута договоренность на взаимной основе о полетах в три страны: Великобританию, Танзанию и Турцию.