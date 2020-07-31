{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство до 1 сентября ждет предложений по развитию эко-туризма в России

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил хорошие перспективы экологического туризма

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило до 1 сентября 2020 года подготовить дополнительные предложения по развитию экологического туризма в России. Об этом говорится в опубликованных в пятницу решениях по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Государственной думе с отчетом правительства о результатах деятельности за 2019 год.

"Минприроды России и Ростуризму подготовить дополнительные предложения по развитию видов экологического туризма с учетом географического положения национальных парков на территории Российской Федерации и доложить в правительство Российской Федерации. Срок - до 1 сентября 2020 года", - говорится в материалах кабмина.

Выступая в Госдуме, Мишустин отметил хорошие перспективы экологического туризма. По словам премьера, в прошлом году был проведен отбор восьми национальных парков для размещения туристической инфраструктуры и создано пять новых особо охраняемых территорий.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Мишустин поручил проработать финансирование госпрограммы вовлечения в оборот сельхозземель
По оценкам Минсельхоза, необходимо дополнительно вовлечь в оборот около 12 млн га земель
Читать полностью