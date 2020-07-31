Правительство до 1 сентября ждет предложений по развитию эко-туризма в России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило до 1 сентября 2020 года подготовить дополнительные предложения по развитию экологического туризма в России. Об этом говорится в опубликованных в пятницу решениях по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Государственной думе с отчетом правительства о результатах деятельности за 2019 год.

"Минприроды России и Ростуризму подготовить дополнительные предложения по развитию видов экологического туризма с учетом географического положения национальных парков на территории Российской Федерации и доложить в правительство Российской Федерации. Срок - до 1 сентября 2020 года", - говорится в материалах кабмина.

Выступая в Госдуме, Мишустин отметил хорошие перспективы экологического туризма. По словам премьера, в прошлом году был проведен отбор восьми национальных парков для размещения туристической инфраструктуры и создано пять новых особо охраняемых территорий.