Минприроды выступает за аукцион на газовые участки Арктики с приоритетом загрузки СМП

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минприроды России дополнительно проработало вопрос лицензирования участков недр, включающих Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское месторождения, выступает за предоставление участков по итогам аукционов с единственным условием приоритетной загрузки маршрутов Северного морского пути (СМП) произведенной углеводородной продукцией. Об этом говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Минприроды России готово поддержать предложения компаний о формировании в Красноярском крае нового ресурсно-производственного кластера на ресурсной базе, включающей в том числе Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское месторождения. Предоставление участков недр предлагается осуществлять по итогам аукционов с единственным условием приоритетной загрузки маршрутов Северного морского пути произведенной углеводородной продукцией", - говорится в письме. Комментарием Минприроды на момент публикации ТАСС не располагает.

Сообщается, что правительство Красноярского края в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства на период 2020-2024 годов не рассматривает указанные месторождения как источники газоснабжения. Однако, как сказано в письме, "Норильский никель" ходатайствует об исключении Ушаковского месторождения из периметра нового ресурсно-производственного кластера как стратегического для обеспечения газоснабжения Норильского промышленного района.

Минпромторг России и "Росатом" поддерживают предложение "Роснефти" в части осуществления транспортировки углеводородов по Северному морскому пути с использованием судов, построенных на российских предприятиях.

Позиция ФАС и Минэкономразвития

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития РФ выступили против дополнительных условий для участников аукциона.

"ФАС и Минэкономразвития возражают против включения в условия аукционов предложенных "Роснефтью" дополнительных требований к участникам в части наличия у участников действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений с промышленной добычей углеводородного сырья в Арктической зоне Красноярского края", - отмечается в письме.

Компания "Лукойл", как следует из документа, выразила заинтересованность в проведении аукционов на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на конкурсной основе без включения особых условий.

Как сообщил ТАСС источник, аукцион на пользование Ушаковским, Дерябинским и Казанцевским месторождениями в Красноярском крае планируется провести уже в конце августа - сентябре.

О договоренности "Норникеля" и "Роснефти"

29 июля "Норникель" и "Роснефть" достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения. В частности, компании предлагают Минприроды включить в аукцион на Турковский участок (включая Ушаковское месторождение) требования о наличии действующих проектов в Арктике. Компании направили совместное письмо в Министерство природных ресурсов, в котором "Норильский никель" выразил поддержку проведению лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных "Роснефтью" с включением требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса российской постройки.

В случае приобретения лицензии на этот участок, "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям "Норникеля" из запасов Ушаковского участка после начала его разработки, отмечается в сообщении.

Кроме того, с октября 2020 года по апрель 2021 года "Роснефть" поставит по Северному морскому пути предприятиям ГМК в Норильском промышленном районе до 123,9 тыс. т нефтепродуктов. Сотрудничество компаний позволит высвободить значительную часть резервуарного парка ГМК в регионе для проведения комплексного обследования и модернизации инфраструктуры, отметили в "Норникеле".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад главы Минприроды Дмитрия Кобылкина вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко сообщала, что Минприроды готово выставить на аукционы Дерябинское и Казанцевское месторождения, а Ушаковское месторождение (запасы - 54 млрд куб. м газа) предлагается зарезервировать для снабжения Норильского промышленного района.