Мишустин поручил проработать финансирование госпрограммы вовлечения в оборот сельхозземель

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития до 24 августа 2020 года проработать финансирование госпрограммы вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

"Минсельхозу России, Минфину России и Минэкономразвития России дополнительно проработать вопрос о финансировании проекта новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации и представить в правительство РФ согласованные предложения", - отмечается в сообщении.

В апреле 2020 года Мишустин говорил о том, что считает важным системно проработать вопросы, связанные с вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. По оценкам Минсельхоза, необходимо дополнительно вовлечь в оборот около 12 млн га земель. Также премьер считает нужным проводить работы по мелиорации, которые без поддержки со стороны государства для аграриев будут непосильны. По словам Мишустина, такие мероприятия должны выполняться на системной, постоянной основе и найти отражение в госпрограмме.