Reuters: ByteDance может провести листинг бизнеса в Гонконге или Шанхае отдельно от TikTok

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пекинская компания ByteDance намерена провести листинг китайской части своего бизнеса на бирже Гонконга или Шанхая отдельно от своего дочернего предприятия TikTok, ориентированного на зарубежные рынки. Как сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, подобное разделение может произойти на фоне ограничительных мер США в отношении TikTok.

Одновременно с этим ByteDance может провести листинг своего заграничного бизнеса, включающего TikTok, на одной из фондовых площадок Европы или США. При этом ранее ByteDance собиралась совместно с дочерними предприятиями выйти на биржу Гонконга или Нью-Йорка, уточняет агентство.

TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Это приложение доступно только за пределами КНР, оно представляет собой аналог, запущенного в Китае в 2016 году приложения Douyin.

6 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 21 июля, что информация о вредоносности TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности.