Предприятие по хранению продуктов за 1,6 млрд рублей построят на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Оптово-распределительный центр Невинномысск" создаст на Ставрополье высокотехнологичное предприятие по хранению продуктов питания и товаров народного потребления. Стоимость инвестпроекта составляет более 1,6 млрд рублей, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства края.

"Воплотить в жизнь новый инвестиционный проект планирует компания "Оптово-распределительный центр Невинномысск". Речь идет о создании в городе химиков современного высокотехнологичного предприятия, специализирующегося на хранении продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе ставропольских товаропроизводителей. Кроме того, на площадках предприятия планируется заняться сортировкой, комплектацией и подготовкой товаров к отправке в торговую розничную сеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость инвестпроекта составляет более 1,6 млрд рублей. При этом будет создано порядка 530 новых рабочих мест.

"Предоставление господдержки инвестору в виде налоговых преимуществ продиктовано реализацией региональной политики в области создания благоприятного инвестиционного климата. Для города и края это не только инвестиции, налоги и рабочие места. Это еще большой шаг в решении задач, поставленных правительством края, по диверсификации экономики и развитию новых направлений", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин, слова которого приводятся в сообщении.