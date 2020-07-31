Сбербанк разработал облачную блокчейн-платформу для проведения автоматических расчетов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сбербанк разработал облачную платформу с использованием технологии распределенного реестра (блокчейн) для осуществления автоматических быстрых расчетов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Для проведения автоматических быстрых расчетов Сбербанк первым из российских компаний разработал облачную блокчейн-платформу. Платформа разместится в SberCloud", - сообщил Попов и отметил, что использование облака позволит получать доступ к необходимому количеству ИТ-ресурсов за секунды, что крайне важно при росте количества клиентов и транзакций на данной платформе.

По словам зампреда банка, теперь любая компания сможет за несколько минут начать пользоваться смарт-контрактами, разработанными Сбербанком, или создать свой собственный, что позволит автоматизировать бизнес-логику многих сделок, гарантируя дисциплину и корректность расчетов. При этом платежи по смарт-контрактам проходят автоматически, а средства поступают продавцу за несколько секунд.

Попов отметил, что со временем на платформу будут выведены различные сервисы Сбербанка и его партнеров, что позволит создавать совершенно новые финансовые продукты для корпоративных клиентов. Присоединиться к платформе смогут также другие банки и технологические компании, добавил он.